版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 14:18 BJT

帕帕季莫斯获希腊总理提名

希腊周四提名前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯为危急时刻的新政府总理,在希腊寻找新领导人以拯救该国免于债务违约、破产和脱离欧元区之际,这终结了总理遴选的混乱局面. 帕帕季莫斯郑重宣布,希望希腊在经历数月四分五裂的政治活动後,能够团结支持他,他准备确保获得欧盟的援助.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐