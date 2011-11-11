帕帕季莫斯获希腊总理提名

希腊周四提名前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯为危急时刻的新政府总理,在希腊寻找新领导人以拯救该国免于债务违约、破产和脱离欧元区之际,这终结了总理遴选的混乱局面. 帕帕季莫斯郑重宣布,希望希腊在经历数月四分五裂的政治活动後,能够团结支持他,他准备确保获得欧盟的援助.路透