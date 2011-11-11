美防长警告武力打击伊朗後果

美国国防部长帕内塔周四表示，对伊朗采取军事行动或在该地区引发“意想不到的後果”。就在数小时前，伊朗警告称，对伊朗核设施的攻击将遭到“铁拳”回击。他表示同意前防长盖茨评估，即打击伊朗只会延迟其核项目，盖茨还警告称打击只可能使伊朗更团结，并强化其获得核武器的决心。路透