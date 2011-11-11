希拉里称21世纪是“美国的太平洋世纪”

美国国务卿希拉里周四宣称21世纪将是“美国的太平洋世纪”，称该地区遭遇的问题需要美国的领导。她说道：“日渐明显的是21世纪，世界的战略和经济重心将会是亚太地区，从印度次大陆到美洲西海岸。美国在未来十年的最重要任务之一将是锁定对该地区外交、经济、战略等领域的大幅投资。”路透