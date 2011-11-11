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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 14:27 BJT

希拉里称21世纪是“美国的太平洋世纪”

美国国务卿希拉里周四宣称21世纪将是“美国的太平洋世纪”，称该地区遭遇的问题需要美国的领导。她说道：“日渐明显的是21世纪，世界的战略和经济重心将会是亚太地区，从印度次大陆到美洲西海岸。美国在未来十年的最重要任务之一将是锁定对该地区外交、经济、战略等领域的大幅投资。”路透

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