纽约重登商业地产投资城市榜首 北京上海跻身前五

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透11月10日电---全球房地产服务公司第一太平戴维斯(Savills LLC)公布报告称，纽约在过去12个月中吸引了398亿美元的商业房地产投资，在全球各城市中重夺该领域榜首。
纽约上次荣膺榜首是在2006年，当时美国商业地产热潮已接近高峰。
过去12个月，纽约商业地产投资增加了165%，从而超过位列第二位的伦敦，後者吸引的投资额总计349亿美元。北京、上海和东京排名第三至第五。
第一太平戴维斯执行董事总经理Gerard Mason在周四的声明中称：“因投资者寻求风险规避，全球现状促使他们涌入纽约和伦敦等城市，更强化了这些门户城市由重大投资所带来的稳定感。”
伦敦依然是海外房地产投资青睐的头号城市。在过去12个月，投资于伦敦房地产资金的一半来自海外。
海外买家还垂涎巴黎、纽约、新加坡和北京的商业房地产。
一些投资者因纽约等门户城市房地产价格过高，转而投资美国一些中小城市，这些城市也因此获益。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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