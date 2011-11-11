立顿铁观音等19种产品质检不合格

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京11月11日电---中国国家质检总局周四称，联合利华(ULVR.L)UNc出品的“立顿”牌铁观音产品被查出稀土含量超标，使其成为最新的一个产品不达标的跨国公司。
国家质检总局在其网站发布的抽查结果显示，抽查的58种乌龙茶产品中，有19种产品不达标，当中包括“立顿”牌铁观音产品。
联合利华在其中国官方微博发表声明称，已经回收了相关批次产品，并已全部销毁。该公司发言人也对此予以证实。
该公司声明还称，“我们将在质量监管机构的监督和指导下，主动加强质量管理。”
该公司补充说，茶叶中的稀土来自茶叶生长的土壤，否认在生产加工过程中添加稀土。
立顿在中国销售数十种茶叶产品，是主要的茶包产品销售商。中国消费者一般习惯饮用散茶。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。