立顿铁观音等19种产品质检不合格

路透北京11月11日电---中国国家质检总局周四称，联合利华(ULVR.L)UNc出品的“立顿”牌铁观音产品被查出稀土含量超标，使其成为最新的一个产品不达标的跨国公司。

国家质检总局在其网站发布的抽查结果显示，抽查的58种乌龙茶产品中，有19种产品不达标，当中包括“立顿”牌铁观音产品。

联合利华在其中国官方微博发表声明称，已经回收了相关批次产品，并已全部销毁。该公司发言人也对此予以证实。

该公司声明还称，“我们将在质量监管机构的监督和指导下，主动加强质量管理。”

该公司补充说，茶叶中的稀土来自茶叶生长的土壤，否认在生产加工过程中添加稀土。

立顿在中国销售数十种茶叶产品，是主要的茶包产品销售商。中国消费者一般习惯饮用散茶。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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