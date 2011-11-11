路透北京11月11日电---中国股市沪综指周五微幅收升,全日成交量能明显不济,大盘走势明显疲弱.分析师指,短期市场关注焦点在流动性动向上,预计多空将胶着于2,500点关口.

沪综指收报2,481.084点,涨1.548点,或0.06%,该指数本周下跌1.87%.A股成交金额649亿元,较上日萎缩逾二成.

民生证券策略分析师张琢称,目前市场的关注焦点在流动性方面,10月新增贷款若不及预期很可能对市场产生负面影响.

另外,外部环境不明确,市场或将迎接新的大盘股IPO冲击也增加了投资者悲观情绪.他预计,短线股指将维持目前点位的胶着状态.

路透最新调查综合21家机构预测显示,中国10月末广义货币供应量(M2)同比增幅料持平在13%,为连续第七个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款料为5,000亿元人民币,略高于9月触及的年内低点4,700亿元.

中国环保部网站显示,国内最大的铁路产业综合商--中国铁路物资服务公司进行A股首次公开发行前的环保公示,公司A股投向项目拟使用募集资金147亿元人民币.该网站并称,中国中化股份有限公司计划首次公开发行(IPO)不超过265亿股A股,预计融资规模约200-350亿元人民币.

沪深300指数11月合约尾盘报2,700.0点,跌0.33%,成交量为152,954手.(完)