《阳歌专栏》卡特彼勒押注中国矿业未来 百威推高端品牌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**卡特彼勒收购中资矿山机械企业 押注中国矿业未来**
美国重型工程装备制造商--卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)向中国年代煤矿机电8043.HK提出收购要约，表明该公司意识到未来的市场增长点後果断出手。
卡特彼勒宣布将向年代煤矿机电支付每股0.88港元现金，较此前收盘水准溢价33%。以我的观点来看，中国政府眼下要降低对进口铁矿石和煤炭的依存度，卡特彼勒借此收购计划，能够进入中国明确大力发展的矿业市场。
这是一步好棋。一方面，为了降低对进口矿产品的依存度，中国的神华(1088.HK)和兖州矿业(600188.SS)(1171.HK)以及铁矿企业很可能需要新购置设备，在国内外开采资源。另一方面，此举也有助于卡特彼勒规避重型设备传统应用行业发展过热，未来两年可能出现大幅放缓的风险，其中包括基础设施建设和房地产等行业。
尽管房地产行业前景黯淡，在线房产信息提供商--搜房网(SFUN.N)的财报却有些令人意外。该公司第三季营收增长近一倍，获利增幅甚至更高。搜房网股价在纽约股票交易所周四常规交易时段下挫约9%，公司发布的乐观业绩报告帮助搜房网在盘後交易中略微扳回跌幅。我预计周五股价可能进一步走高。不过，搜房网正面的业绩，或许更多体现的是中国房地产市场终于开始了调整阶段，而非市场前景开始改善。这是因为搜房网的盈利模式基于房屋成交量，在市场沉寂几个月之後，很多亟需资金的房地产开发商开始降价售房，推动了房屋成交增长。
一句话：卡特彼勒收购矿业设备制造企业看似明智的选择，看准了中国提高能源和钢铁行业原材料自给水平的目标。
**中国人重面子 百威英博趁机引入高端啤酒品牌**
今天一篇有关啤酒巨头百威英博(Anheuser Busch InBev)BEV.N的报导令我颇感兴趣，文章称该公司借中国人热追奢侈品的东风，在中国市场推出旗下高端啤酒品牌--时代啤酒（Stella Artois）。依我看，这是一步高招，瞄准了中国新一代都市富裕人群中的年轻人，他们为了享用高端品牌产品，不会在意稍微多花一些钱。
《中国日报》这则报导称，百威英博计划以一瓶40元的价格，在中国销售时代啤酒，而中国主流啤酒价格多数不到10元。我对啤酒并无热情，从感觉来说，我个人喝百威或青岛啤酒与喝时代啤酒一样。但从形象角度看，如果在酒吧或餐馆，为了给客户或朋友留下好的印象，我则更愿选择像时代啤酒这样的高端品牌，而不是比较大众化的百威啤酒。
在这种情况下，许多中国人可能感觉类似，这就为时代啤酒在注重面子的中国提供了取得成功的良机。此外，一瓶贵出30元的“溢价”也不算高，与时下许多年轻人动辄就花几千甚至上万元，购买的Gucci、LV和巴宝莉（Burberry）等超贵奢侈品相比，一般的中国人肯定支付得起。
还有一点，百威英博也可利用百威品牌在中国市场打下的强大的营销网络。百威是中国主流啤酒品牌中唯一一个外国品牌，在中国已经拥有一个较高端的品牌形象。
鉴于以上种种，我认为时代啤酒拥有在中国市场快速立足的良机，以後几年若还有其他国内或国际高端品牌效仿跟进，也将不足为奇。
一句话：百威英博将时代啤酒作为高端品牌引入中国市场，是利用中国人对奢侈品需求的一步高招。（完）
编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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