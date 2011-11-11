版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 15:55 BJT

MLS总裁出面挽留贝克汉姆

美国职业足球大联盟（MLS）总裁加伯周四称，贝克汉姆在MLS的五年达到了“我们在各个方面的希望，无论是场内还是场外。”他并称贝克汉姆继续留在大联盟赛场。11月20日MLS杯洛杉矶银河与休斯顿迪纳摩的总决赛後，贝克汉姆与银河的五年合约就要到期。这位36岁中场尚未决定去留。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐