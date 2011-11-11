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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 15:55 BJT

NBA球员将就资方最新提议投票

NBA劳资双方最新谈判结束後，终于出炉了一份提议，球员还需就提议投票表决，如果通过，NBA本赛季72场比赛将于12月15日开启。NBA总裁大卫・斯特恩在新闻发布会上称：“劳资关系委员会向工会提出修订後的提议，以尽最大努力缓解他们的忧虑。”路透

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