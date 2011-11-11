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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 15:56 BJT

小德惊险逆转同胞 挺入八强

本周四在ATP'1000巴黎大师赛男单角逐中，德约科维奇苦战三盘，以4-6 6-3 6-1逆转同胞特洛伊基，惊险闯入四分之一决赛。相比之下，穆雷和费德勒则是轻松过关。他在赛後的新闻发布会上说道：“这只是我去年12月份以来第二场室内赛，所以我似乎仍在适应当中。”路透

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