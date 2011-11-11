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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 15:54 BJT

伍兹悉尼公开赛暂时领先

周五在澳大利亚高尔夫公开赛第二轮比赛中，老虎伍兹表现不俗，以领先第二名一杆的成绩暂时领先，他当天抓到7只小鸟，吞下两次柏忌，打出67杆的成绩，两轮过後低于标准杆9杆。35岁伍兹对记者表示：“今天打得很不错，前九个洞成绩应该再好一些。”路透

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