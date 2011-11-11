欧元区如解体 将严重冲击地缘政治

2010年11月4日在欧洲央行前拍到的欧元标志。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦11月10日电（记者 Peter Apps）---欧元区如果解体，影响将波及全球，将改变地缘政治版图，全球前景有待根本性重估。

欧盟消息人士告诉路透社，德法官员已就双速欧洲理念进行讨论，即构建一个规模更小、但整合度更高的欧元区，并与欧元区外的国家保持更松散的联系。

各方对欧元区解体的可能性、破坏力及後续影响力的看法大相径庭。但由于欧洲领导人仍未找到解决危机的可靠方法，一个或多个国家退出欧元区、主权债务违约的可能性增加。

学者、决策者及观察者突然发现，他们在质疑自己最基本一个构想，即一个逐渐提高整合度的欧洲，将成为多极世界中的关键力量。

政治风险咨询机构Wikistrat应一些私人客户要求，正迅速对全球未来进行情景推测。该机构首席策略师巴奈特（Thomas Barnett）称：“全球化重要支柱之一美国已经进入困难期，并更多关注国内现状。如今，另一股支撑力量，欧洲，其内部看似也将炸成一锅粥。”

巴奈特说，随着中国、印度及巴西等国家崛起，欧元区危机会导致欧洲力量进一步衰落，而仅在几年前，七国集团（G7）还以欧洲国家为主。

分析师称，但世界将不得不接受一个事实，欧洲将不再那麽自信，也不再那麽热心参与全球事务。

经过多次欧洲首脑会议和二十国集团（G20）峰会，欧元区危机使得全球监管机制和一代政经精英的声誉一团糟。有些破坏可能基本无法逆转。

智库美国马歇尔基金会欧洲战略专家Thomas Kleine-Brokhoff称：“即使使用某种魔法，让欧债危机明天就结束，全球其它战略国家已经开始改变对欧洲的看法。人们不再认为，欧洲将自然而然深化整合度并成为一个整体。”

这为世界其它地区提出有趣的命题，因为许多国家一直希望，地区集团最终能逐渐形成像欧盟这样的实体，并深化整合度。

美国海军战争学院（US Naval War College）国家安全研究教授格沃斯德夫（Nikolas Gvosdev）称：“欧洲原本是其它地区效仿的榜样，现在这一模式遭到质疑。”

**西方衰落？**

对一些人来说，无论欧元区解体是否会导致欧盟瓦解，这都将是西方衰落加速的又一迹象。

Kleine-Brokhoff称：“对于印度、中国等新兴国家而言，他们看到的不仅仅是欧元区危机。他们看到富国危机，从而更加坚信，属于他们的时刻已经到来。”

但一些分析师称，这种解读可能是个幻想。

咨询机构化险咨询（Control Risks）研究负责人丹尼森（Michael Denison）称：“没人笑得出来，我不认为会有赢家。这场银行和主权债务危机会伤及每个人。”

美国信息机构Stratfor战略副总裁Peter Zeihan称：“你会看到……资金崩盘会蔓延至越南、巴西和非洲部分地区。中国的经济神话也将终结。欧洲是中国最大的单一市场。这会对中国产生巨大冲击，可能会包括社会革命。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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