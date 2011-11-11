APEC需打造中期对策 应对欧洲问题--世行常务副行长

路透檀香山11月10日电---世界银行常务副行长英德拉瓦蒂(Sri Mulyani Indrawati)周四表示,欧洲经济问题不会迅速获得解决,因此亚太国家需打造自身的中期对策.

英德拉瓦蒂指出,与2008年骤然爆发雷曼兄弟破产事件迥异,欧洲债务危机的进展相当缓慢,解决起来需假以时日.

"大家都预计欧洲经济趋弱将是一个漫长过程,因为这波调整会相当严峻且幅度较大,"她在亚太经合组织(APEC)峰会的场边接受路透专访时表示.

"因此,他们不仅需要作出六或12个月的短期政策以兹因应,他们更进一步思考中期对策."

英德拉瓦蒂表示,许多亚太国家拥有增加政府支出,抑或降息以刺激经济快速成长的馀裕.

"他们为维持(经济)表现所需作的合理的事,就是力图提振国内需求,"她说.

"APEC经济体在财政及货币政策方面上均有许多空间,可施行反经济周期的政策."(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。