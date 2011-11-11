私募股权兵分两路 以不同思维考虑购买雅虎股份--消息

路透纽约11月11日电---据知情人士透露,包括KKR(KKR.N)与TPG Capital[TPG.UL]在内的私募股权企业正考虑是否先购买雅虎(YHOO.O)多达20%的少数股权,再在未来将其全盘买下.

这些人士称,上述私募企业已同雅虎签署机密性协议,它们可能愿与雅虎联合创始人杨致远及David Filo合作,这二人总计持有雅虎的9.5%股份.

这些知情人士称,现在买下少数股权,将来在杠杆金融市场启动时便有抢先拿下全盘控制权的优势,而且还可能在雅虎董事会得到席位.

另有一意向财团,其中包括黑石集团(百仕通)(BX.N)、Providence Equity,贝恩资本(Bain Capital)和Hellman & Friedman,该财团坚持不签署保密协议,保密协议将不利于其与中国阿里巴巴集团、日本软银(9984.T)等战略合作夥伴组建财团.

消息人士上周对路透表示,凯雷投资集团(Carlyle Group)也未签署保密协议.

雅虎和这些私募股权公司均拒绝置评.

两位消息人士称,KKR和TPG所考虑的那种少数股权投资,可以采取上市後私募投资(private investment in public equity,PIPE)的形式.通常是那些难以在公开市场筹资的中小型企业采取PIPE模式.投资方会以较公开市场估值贴水的价格获得股份.

尚不清楚对于雅虎一案他们会如何安排PIPE的结构.雅虎目前的市值约为200亿美元.(完)

--编译 隋芬/王洋; 审校 白云

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