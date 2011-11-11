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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 11日 星期五 16:18 BJT

特松加：小德尚比不上费德勒与纳达尔

法国网球选手特松加周四称，排名世界第一的德约科维奇要与费德勒与纳达尔并肩媲美，还需要一段路要走。特松加是全世界为数不多与德约科维奇交锋中胜多负少的球员之一。巴黎大师赛四分之一决赛他将与小德展开对决。路透

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