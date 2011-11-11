中国现行空气质量标准偏松--副部长

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月11日电---《人民日报》引述中国环境保护部副部长张力军的说法称，中国现行空气质量标准偏松，大气环境形势严峻。这是继市民抱怨官方淡化北京时常出现浓雾影响後，最高级别官方表态。
北京空气污染水平时有不同，取决于是否有风。但是最近几周，工厂废气、汽车尾气、灰尘和悬浮微粒同时混合出现，使北京连续几天被浓雾笼罩，官方称只是“轻微”污染，而民众纷纷指责官方数据低估空气污染水平。
张力军的表态似乎也对此表示赞同。
他周四在北京的一个会议上指出：“目前，我国城市大气环境质量较差，与世界卫生组织环境空气质量指导值有一定差距。”
“中国现行空气质量标准偏松，评价因子偏少，城市空气质量达标仍处在低水平，当前我国大气环境形势依然十分严峻。”
很多在网上抱怨的市民指出，美国驻中国大使馆自己的空气质量读数，比北京市政府公布的读数看起来严重很多。
一个争论的焦点是，政府不愿意公布直径小于2.5微米悬浮颗粒的数据，而医生称，这些微小颗粒，更容易侵入肺部，导致呼吸疾病以及其他疾病。
中国目前只公布直径大于或等于10微米的污染颗粒数据。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。