中国首次成美国农产品最大出口市场

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透华盛顿11月10日电---美国农业部周四称，中国已经超越加拿大，首次成为美国农产品的最大出口市场。中国是世界最大的棉花和大豆进口国。
根据新的统计报告，截止9月30日的财年，美国向中国出口200亿美元农产品，令中国首次成为其整个财年排名第一的出口市场。美国农业部预测，当前财年对中国和加拿大的农产品出口额将各为190亿美元。
美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将于下周访问越南和中国，以消除美国农产品出口的某些壁垒。
作为世界上人口最多且经济蓬勃发展的国家，中国用几年时间成为美国农产品出口主要市场。2004年，中国是美国第五大农产品出口市场，涉及金额为60亿美元。
过去一年，中国大量购买美国棉花引起关注。中国在10月中旬时曾购买90万吨美国棉花，据信在3月购买了125万吨棉花的未具名买家也是中国。中国是仅次美国的世界第二大棉花出产国，美国是世界第一棉花出口国。
整体看，美国2011财年农产品出口创纪录，出口额达1,374亿美元，预计始于10月1日的2012财年出口额将为1,370亿美元。主要出口市场为中国、加拿大、墨西哥、日本、欧盟和韩国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。