《Freeland专栏》索罗斯给欧元区的建议

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chrystia Freeland 编译 白云/戴素萍/李爽

路透布达佩斯11月10日电---本周有人在为欧洲民众加油打气,这个人就是投资大鳄索罗斯.他知道该如何避开货币危机,当然,他也并非盲目乐天派.索罗斯认为现在拯救欧洲和欧元还来得及.但他警告指出时不我待,欧洲领导人必须从根本上改变战略,才能成功应对危机.

先说说坏消息."现在,危机已经达到新高点,因为希腊和意大利的政府危机没有解决,"索罗斯本周在华沙表示.

"而且金融危机有即将恶化的趋势,因为推动欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杠化的所有努力遇到法律或技术障碍,"他表示.

"那表明欧洲目前没有应对希腊出现违约的防护网,这就是导致市场恐慌再现的原因,"索罗斯说到."我预计市场将陷入绝望和恐慌,情况将变得更糟."

如果你认同索罗斯的预测,如果欧洲领导人未能先于市场行动,感到绝望也许理所当然."这场危机很可能比2008年的危机更大,因为我们从2008年危机中绝处逢生,可是尚未摆脱眼下这场危机.如果他们失手,很可能导致出现金融体系崩溃,"他上周在布达佩斯对笔者表示."如果希腊出现无序违约,欧元区其它国家未能避免被影响,那不仅是希腊金融系统崩溃,整个欧洲,甚至全球金融体系都会崩溃,要知道大家是紧密相连的."

到目前为止,情况一团糟.但索罗斯有两个办法,应该可以让你振作起来.一个是和火箭炮有关,另一个是和全世界最重要的女性有关.

火箭炮是欧洲所设立的金融武器,用来保护疲弱的欧洲经济体,免于受作空投机客的狙击.为了终结这场危机,欧洲需要一个大到足以说服市场的火箭炮,让市场相信和法兰克福对赌,将是徒然无功且要付出高昂代价的.

直到现在,这场金融危机的发展就是一场欧洲领导人永远慢市场一拍的故事.先是空手夺刀,接着抡刀战枪,却一直没拿出火箭炮.一般看法,以及本周市场的论调就是,欧洲金融稳定机构(EFSF)4,400亿欧元或6,000亿欧元的救助规模只能是这种火力不足的延续.

索罗斯对此不以为然,"假如用对地方,他们实际手上已经有火箭炮."

索罗斯表示,要这麽做,欧洲必须首先承认它的火箭炮火力太小无法直接拯救欧洲摇摇欲坠的成员国.他表示,该纾困基金设计宗旨是用来对政府债券提供担保,但这个确实力有未逮.纾困基金也无力帮意大利和西班牙解危.

但索罗斯认为,如果换种方式来解救欧洲,纾困基金便绰绰有余."它需要用来担保银行体系,"他表示."这将建立一家最後贷款者,而这是目前所欠缺的.

他还表示,该救助基金可以担负偿债能力风险,而这正是欧洲央行法律职责之外."为此要有大量资金,"他说.这样获得支持之後,银行业者就能够买入欧洲国家现在苦于找到买主的高收益政府公债.

索罗斯称,银行业者也将有动力投资于政府公债,这些公债他们随时可以丢给欧洲央行."这样公债就是现金等价物,而且收益还高出现金,因此他们就会持有公债,"索罗斯表示."此举将使意大利和西班牙等国在危机期间可以以极小成本举债."

索罗斯指出,他的计划将使意大利的债务"可以持续,因为欧央行有大量资金可以用来提供流动性.同时,此举还不会违反禁止欧央行直接为政府融资的规定.

本质上,索罗斯的这项计划是绕开欧洲经济基本面上的瑕疵:单一货币的欧元区但却没有最终贷款人."虽然这是一个小把戏,但确是有效的小手段."

由于德国坚决反对这类手段,所以欧洲危机已经蔓延.索罗斯相对乐观的第二个原因是,他相信德国及其总理默克尔的想法最近发生了重大变化.默克尔就是上文提及的全球最重要的女性.

"情况完全在德国的掌控之中,"索罗斯说."默克尔的态度已发生转变.她认识到欧元面临致命的危险,她愿意以自己的政治前途做赌注拯救欧元.我觉得,她认识到是德国导致危机失控,她现在决心予以纠正."

默克尔善于达其所想,因此索罗斯的这番预言,应该在一定程度上令热爱欧洲和欧元的人感到宽心.索罗斯救助欧洲的计划非常有说服力,但他最有力的言论就是对我的一个问题的回答.我问他,如果他仍积极地进行交易会怎麽做.他回答道:"我会与其他人一样持观望态度,因为形势很不明朗."(完)

--译文审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。