美国对亚洲发起魅力攻势 想搭增长顺风车

路透华盛顿11月11日电（记者 Laura MacInnis/Caren Bohan）---在欧洲深陷水火之中时，美国总统奥巴马本周发起针对亚洲的魅力攻势，以图搭上亚洲增长机会的便车，推动美国经济复苏，以帮助他再度当选。

出生在夏威夷的奥巴马，本周末将尽地主之谊，在檀香山接待中国国家主席胡锦涛、日本首相野田佳彦等亚洲国家首脑，寻求改善太平洋两岸国家之间的贸易关系。

他此後还将出访澳大利亚，宣布加强美国驻该国军事力量的计划。此外，他还会出席在巴厘岛召开的东亚峰会，是首位出席这一峰会的美国总统。在这次峰会上，他会将注意力放在菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚和印度。

这场讨好亚洲大小国家的攻势，对美国而言至关重要，眼下美国经济复苏也陷入危境，而上周法国召开的20国集团（G20）峰会，却是以欧洲危机为重点。

布什政府时期的白宫亚洲事务顾问维克多・查（Victor Cha）称，“此行发生在欧洲危机重重之际，放眼望去只有亚洲还有机会。”

乔治城大学教授库普坎（Charles Kupchan）称，他预期对奥巴马而言，亚洲之行要比戛纳“快乐得多”。奥巴马的经济成绩，是他能否在2012年11月再度当选的关键。

出席亚太经合组织（APEC）峰会还有来自波音(BA.N)、卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)、通用电气(GE.N)、时代华纳TWC.N等公司的高管，这也将为奥巴马与亚洲建立紧密关系有助创造美国就业的观点提供支持。

库普坎称，“当你寻找增长来自曙光时，听到最多的答案之一便是向亚洲出口。这是总统需要关注的事项，特别是在大选临近之际。”

奥巴马还将寻求重新主张美国作为太平洋强国的地位。随着从阿富汗和伊拉克相继撤军，加上欧洲安全局势稳定，美国目前正在将更多由预算拨款的军事资源向亚洲转移。

奥巴马在一任时就将亚洲列入对外政策的首要任务，但伊拉克、阿富汗、利比亚和中东的战事让其很快就分身乏术。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）本周称，美国在上述战争中抽身，为民主党提供了更多关注亚太地区的机会，他称这是“能真正塑造21世纪未来的地区”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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