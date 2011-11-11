美国国势衰微论调响起

11月9日在美国拍到的图片。 REUTERS/Dave Kaup

* 美国料能控制赤字危机

* 美元及经济活力仍为强项

* 中国崛起,但美国未必衰落

记者 Andrew Quinn 编译 张明钧/兰秀娟

路透华盛顿11月10日电---若美国能够改善其政治运作,则在中国及其它新兴国家的挑战日益增强之际,仍可能维系其全球霸主的地位.但美国必须得加快脚步.

本周在路透华盛顿峰会上发言的政界领袖以及分析师,多对于美国债务与日俱增深感不安,其控制债务的问题已经到了关键的阶段,此刻一国会小组正寻求在11月23日期限之前就全面减赤达成共识.

2012年大选之前党派纷争气氛愈发尖锐,已然导致政策僵局,这可能干扰其控制预算赤字和促进经济成长的努力.目前美国经济疲弱,难以大幅降低失业人口.

但美国仍具备基本优势,包括美元的全球性地位,以及企业的效率和创新能力等等,这意味着关于美国即将衰落的疑惧可能是杞人忧天.

"我们仍旧相信,美国拥有良好的制度,其强大的生命力已得到证明."美国穆迪投资服务公司(Moody's)首席美国分析师Steven Hess表示.

"如果只在个别的一两年陷入政治僵局,使得决策难度提高,并不意谓着这个国家就已经完全丧失其优势."

过去一年来,美国衰弱的说法逐渐发酵.美国政界关于政府支出的争斗,导致标准普尔在8月摘下美国的顶级AAA债信评等.

美国国务院负责国际经济政策的高阶官员Robert Hormats指出,美国当前的首要挑战,在于把支出重点重新放在教育及基础建设上面,以跟上中国等资金充裕的竞争对手.这些对手正在快速进行现代化进程.

"我们能否在10-15年後仍然是竞争力强大的主要国家,关键在于我所谓的长期预先准备."Hormats表示."我们必须证明我们的政治制度能够产生成果...我们必须投资."

这些投资可能取决于国会"超级委员会"所做的决定,该委员会必须在未来两周内确定如何节约至少1.2万亿(兆)美元预算支出.

由于共和党与民主党在加税,以及社会保障与医保等社会安全网法定支出上存有歧见,目前由总统和国会酌情决定的支出(discretionary spending)成为焦点,这些支出包括对外援助及军费等项目.

多数出席峰会的人士均认为,上述辩论结果将会对美国的全球影响力产生重大影响.

**失败"不在选项中"**

参议院共和党人Lamar Alexander称,美国未来能否保住全球强国地位,取决于能否达成减赤协议.他直言不讳地说,"达不成协议不在选项中."

他在峰会上谈到,"如若我们不能理顺国内事务,我们的国际地位就将遭受重创.国内第一要务是终结每花1美元就有40美分是借的行为模式."

参议院民主党人Richard Durbin提及,国外领导人十分关切美国处理该问题的结果.例如香港特别行政区长官曾荫权近期访美时,就谈到了美国财政政策制定的未来.

"他肯定是四次提到了超级委员会,"Durbin向路透表示,"他说,与欧洲不同,没有人在质疑美国经济的实力……但他称,人们对你们是否具有解决自身面临问题的政治意愿抱有疑问."

美国人民也对华府的政治意愿存疑,不过常常更多是从党派的角度出发.

但公众对国会越来越不抱幻想,可能会为茶党和占领华尔街运动等新生力量登上舞台进一步铺平道路,美国人民想借此抒发失望情绪,以及试图就美国的未来达成共识.民调显示,目前公众对国会的满意率仅为9%.

**不再自满**

穆迪的Hess谈及,超级委员会只是美国在支出和赤字问题上的第一个选择.明年2月公布的2013年预算案将是另一个选项.

Hess称,他对美国长期前景持更加乐观的看法.在未来几年中,美元作为全球储备货币的地位看上去仍将难以动摇,美国基本制度的实力亦无法撼动,两党政治领袖目前一致认为,是时候解决赤字问题了.Hess帮助投资者衡量美国的风险.

Hess论及,"两党均已提出在未来10年要大幅削减赤字的目标,由此可以看出,华盛顿的气氛确实已经发生改变.因此我认为,他们不再自鸣得意."

他说,虽然像中国这样拥有3.2万亿(兆)美元外汇储备的国家将在世界经济中发挥更广泛的作用,但这未必意味着他们很快就能把美国挤到一边.

他谈到,"你可以说,相对来看……因为其它国家正在改善,所以美国的优势或许有所缩小.但这并不是因美国的情况正在恶化."(完)

--译文审校 张涛/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。