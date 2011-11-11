中国称同伊朗正常商业往来不损害国际社会利益

路透北京11月11日电---中国外交部发言人洪磊在周五例行记者会上表示，中国同伊朗有着正常、透明的商业往来，不损害其他国家和国际社会利益，重申制裁无法从根本上解决问题。

伊朗不仅面临诸多联合国的制裁，同时还遭到一些美国和欧盟实施的单边制裁。

欧盟已经开始讨论针对该国的新制裁，可能成为继国际原子能机构(IAEA)发布伊朗核问题报告後，西方国家对其进一步施压的重要举措。

洪磊在记者会上称，“同许多国家一样，中国同伊朗有着正常、透明的商业往来，惠及两国人民民生，既不损害其他国家和国际社会利益，也不违反安理会决议，更不会影响中国在核不扩散问题上的立场。”

他说，“我愿重申，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”

当被问及美国若实施新的单边制裁，会否伤害与北京的关系时，他没有直接回答，仅称对话和合作才是当务之急。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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