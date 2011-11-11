康菲蓬莱溢油事故原因为生产过程违反开发方案--国家海洋局

路透北京11月11日电---中国国家海洋局周五公布康菲中国蓬莱溢油事故原因,称主因康菲生产作业过程违反总体开发方案,制度和管理存在缺失,明显出现事故征兆後,亦没有采取必要措施.

刊登在海洋局网站的新闻稿称,康菲石油中国在蓬莱19-3油田B平台的生产违反总体开发方案,没有执行分层注水的开发要求,长期笼统注水,导致注采比失调,破坏地层和断层的稳定性,造成断层开裂,形成窜流通道,发生海上溢油.

"当B23井出现注水量明显上升和注水压力明显下降的事故征兆时,没有及时停止注水、查明原因,而是继续维持压力注水作业,进一步加剧了海上溢油的污染程度."新闻稿称.

此外,国家海洋局并指出,康菲石油中国在蓬莱19－3油田的C平台C25井回注岩屑作业违反总体开发方案规定,数次擅自上调注岩屑层位至接近油层,造成回注岩屑层异常高压.

由此导致向上部油层窜流高压源,造成C20井鉆井至该层时产生井涌,同时,该井作业表层套管下深过浅,违反环境影响评价报告书的要求,降低了应急处置事故能力,发生侧漏溢油.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

此後,中国国务院总理温家宝召开国务院常务会议时表示,在要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任的同时,还表示要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,同时渤海海域将严格控制新上石化项目.(完)

更多详情,请点选国家海洋局网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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