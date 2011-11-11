独家：政治条件遭拒 阻碍中国对欧债危机伸援手--消息

路透北京11月11日电（记者 林洸耀/Nick Edwards）---两名独立消息人士告诉路透社，欧洲拒绝了中国三大要求中最简单的一个後，外交僵局阻挠中国去提供资金帮助解决欧元区债务危机。

两名消息人士称，中方提出支持欧洲的三个条件是，希望欧洲支持增加中国在世界货币基金组织（IMF）的影响力，承认中国在世界贸易组织（WTO）中的市场经济地位，或取消对华武器禁运。

IMF这一条本来纯属外交，尤其是欧盟领导人上月制定计划，希望通过IMF投资工具，将抗危机资金EFSF杠杆化，来解决其债务危机问题。

但北京的上述消息人士称，欧洲在这项选项上突然对中国关闭大门，因欧盟政界明确意识到，若中国进行投资，将意味着换取在IMF决策中更大话语权，并加速推动人民币加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子进程。

与中国高层关系密切的消息人士对路透社称：“我们愿意帮忙，但我们不是慈善机构。”

“美国和IMF（帮助陷入财政危机的国家时）也提出了附加条件。中国也这麽做，并非不合情理。他们总是拒绝（我们的要求）。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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