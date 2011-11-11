胡锦涛：美方不应把经贸问题政治化 不应搞保护主义

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透上海11月11日电---中国国家主席胡锦涛表示,美国不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义;此外,美国应尽早放宽对华高技术出口限制,这将有利于缓解中美贸易不平衡,并促进美国的经济和就业.
中国中央广播电台周五引述胡锦涛称,未来五年中国进口总规模有望超过8万亿美元,到2015年社会消费品市场的规模将接近5万亿美元,这些都将给美国的出口贸易带来机会.
他表示,欢迎美国企业扩大对华投资,预计中美贸易额有望在今後30年内突破5,000亿美元.(完)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。