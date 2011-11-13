面对欧元区解体尾部风险 债市较其他市场反应激烈

路透伦敦11月11日电---债券市场中对欧元区解体的担忧已经达到白热化的地步,但其他市场对这种"尾部"风险事件可能带来的爆炸性影响却表现得近乎无动于衷.

10年期意大利公债收益率在过去一周升破7%,这对于意大利这个债务负担将近2万亿欧元的国家来说是难以为继的.

有关可能缩小欧元区讨论的传言引发避险潮,投资者纷纷抛售法国公债,令10年期法/德公债收益率差扩大至欧元问世以来最阔水准.

许多人承认,欧元区解体将引发市场动荡,程度类似于甚至超过2008年雷曼兄弟垮台以後的混乱局面,银行将出现挤兑,全球经济将陷入萧条.

尽管这些受直接影响的市场出现如此多的混乱,但其他资产类别却并未遭受大举抛售.

MSCI全球股市指数本月下跌2.7%,但较10月触及的15个月低点仍上涨13%.

对于全球经济成长预期十分敏感的油价在过去一周触及每桶116美元上方的两个月高点,年内迄今涨幅接近20%.

那麽,到底是哪一边市场不正常呢?

"风险型市场和防御类资产的区别在于,一边是太过乐观,另一边又过于悲观了.实际情况恰好处于两者之间."ING Investment Management策略与资产配置全球主管Eric Siegloff说.

"我们所谈论的(欧元区解体)是一个尾部风险.尾部风险发生的概率不超过5%.对于5%的概率还是应该做一点防范,但同时必须确保自己的投资组合能够维持下去.一名资产经理人的承诺为表现超越指标指数."

要在市场价格上反应出相关事件的尾部风险也很困难.多数资产经理人在8月美国债务上限谈判截止日期即将到来时,面对被认为是尾部风险的美国违约,都没有实实在在的应急计划.

"我们不知道欧元区解体意味着什麽.这种事以前没有发生过.涉及到银行和放贷,以前没有这样的例子.市场没有办法预先在价格上反应这件事,因其深不见底.谁愿意接一把掉下来的刀子?"Siegloff补充说.

未来一周投资者面临的关键考验,还包括30亿欧元五年期意大利公债的标售.

意大利已经取代希腊,成为投资者心中最大的忧虑.该国周四标售的50亿欧元一年期公债获得足额认购,但得标利率高达6.087%,为14年高点.

**股市VS债市**

目前股市并没有消化全球萧条可能产生的影响,股市波动率高于平均水准,因此对冲尾部风险的成本较高.

例如,Euro STOXX波动性指数的隐含波动率位于42%上方,高于200日移动均线.

"隐含波动率如此之高,现在要对冲尾部风险可不便宜.通常来说,在一切都平安无事的时候最适合这样做."Distinction Asset Management基金经理人Patrick Armstrong说.

"与作空股市相比,我还宁愿持有意大利公债.股市反应的是经济衰退的可能性,而不是萧条.就欧元区整体而言,除了银行股以外其他股票的股价都低于账面价值.与过去股价净值比相较,现在股票的估值较为便宜."

Armstrong目前的投资组合仍偏于防守--他的现金配置比重为35%,股票也集中在医疗保健和电信等防御类股上,同时作空Russell 2000指数--该指数的成份股主要为与美国经济成长相关联的小型景气循环股.

欧债市场在对尾部风险的反应上与其他市场大不相同,或许也是因为股票与债券的回报衡量标准存在差异.

"两者回报机制并不相同--股票回报是没有上限的.而债券的回报向上是封顶的,向下要面临违约,"他补充说.

这也许让债券投资者天生多疑.(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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