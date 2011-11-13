中国今年财政收入料达10万亿元--证监会主席

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。
路透北京11月13日电---新上任的中国证监会主席郭树清周六最新预计,今年中国财政收入将达到10万亿元人民币,土地出让收入仍会有2万多亿元.
他并表示,"去年的土地出让收入是2.9万亿元."而2010年全国财政收入83,080亿元人民币,增长21.3%.
中国财政部此前公布,今年前10个月全国财政收入累计90,851.68亿元,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.
今年全国财政支出预算有望达到10万亿元人民币,同比增速较去年提高7个百分点.积极财政政策将在"十二五"(2011-2015)开局之年发挥重要作用.(完)
--发稿 钟华/曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透北京2月9日 - 中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。
路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强。