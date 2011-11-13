希腊新政府及总理获得民众高度支持

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透雅典11月12日电---一项周六公布的调查结果显示,希腊绝大多数的民众相信,联合政府在对抗经济危机上握有最佳机会.
报纸Realnews公布民调公司MRB的调查结果显示,68%的希腊民众倾向于联合政府,正如前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯所领导的政府;而支持一党执政的民众只有13%.
75%的受访者对帕帕季莫斯给予肯定;帕帕季莫斯的任期极短,但背负着让已连续四年衰退的经济出现扭转的使命.
许多受访者对于新政府将由国际认可的技术专家领导感到欣慰.
调查显示,若今日举行大选,保守派的新民主党将赢得33.1%的选票,但还未能取得多数,而社会党泛希腊社会主义运动则将取得18.1%选票.
这项调查是在11月10日及11日进行,10日时已经确认帕帕季莫斯将接任总理,11日则是他所领导的新政府宣誓就职日.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
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