意大利民众喜迎贝卢斯科尼下台

路透11月12日电---贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)周六辞去了意大利总理的职务,为成立紧急政府铺路,而意大利民众期望新政府可以使该国免于在财政上一败涂地.同时,有数以千计的抗议民众高喊"小丑、小丑",庆祝丑闻不断的时代终于结束.

意大利国会稍早通过了欧洲夥伴所要求的一套措施,以恢复市场对于意大利公共财政的信心,贝卢斯科尼随後宣布辞职.

当载有贝卢斯科尼的车队进入奎里纳勒宫(Quirinale Palace)总统官邸时,上千抗议者挥舞着嘲弄贝卢斯科尼的旗帜纷纷涌来.贝卢斯科尼是意大利史上在任最久的总理.

当贝卢斯科尼准备离开时,人群已经变得难以控制,他不得不从侧门悄悄离去,而後返回他的私人寓所.

群众听见贝卢斯科尼已经辞职的消息时爆出一阵欢呼,广场上弥漫着狂欢气氛.民众载歌载舞,一些人开香槟庆祝.

奎里纳勒宫附近一管弦乐团奏起了韩德尔"弥赛亚"中的哈利路亚片段,其中一人声称,"我们是在这里一同庆祝."

贝卢斯科尼寓所外有一小群支持他的民众集结,但人数远不及抗议者.

在贝卢斯科尼辞职後,数以百计的民众高喊"关起来、关起来",并从总统府向他的住所进发,在他家窗外继续大声庆祝.

**欧盟前执委将接任**

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周日开始商讨成立紧急政府一事,以接取代贝卢斯科尼政府,控制这场让欧元区第三大经济体濒临财政灾难的危机.

预计纳波利塔诺将要求前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)设法在周一市场开盘前组成以技术专家为主体的政府.

蒙堤甫于上周获任命为终身参议员,他在周六与欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi)以及各党派人士会面,在贝卢斯科尼尚未辞职下台时就已在为後续接班做准备.

目前蒙堤尚未获得正式任命,但已经获得主要反对派的支持,贝卢斯科尼领导的中间偏右政党自由人民党(PDL)也已经克服党内某些小派别的反对,表示有条件地支持.

"到最後,责任感战胜了一切."PDL的议员Mario Baccini表示.他称只要蒙堤能够坚守前政府与欧盟达程的改革协议,PDL就会加以支持.

由于最快要到2013年才会举行下一次选举,以技术官僚为主的政府预计可有大约18个月时间来进行这场痛苦的经济改革,但仍需要确保在国会取得多数席次的支持,同时也有可能在上述期限前垮台.

金融市场对蒙堤入主政府表示欢迎,而随着贝卢斯科尼卸任的前景于上周更为明朗化,意大利公债收益率已经降至关键的7%下方.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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