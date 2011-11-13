美国总统直接施压 要求人民币升值

特朗普称将公布税改计划 激发美股三大股指齐创纪录高位
自11月8日特朗普胜选以来，指标标普500指数上涨7.9%，因预期特朗普会降低企业税负，同时放宽监管和增加基建支出。但近日股市涨势已有力竭之势，投资者寻找特朗普政策议程的细节。
路透檀香山11月12日电---白宫高阶官员表示,美国总统奥巴马周六与中国国家主席胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡.
官员们表示,奥巴马同时向胡锦涛警告称,美国民众对于美国和中国间的经济关系已经愈发失去耐心.
白宫方面称,奥巴马"非常直白地"向胡锦涛表达美国在汇率及贸易方面的担忧.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
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自11月8日特朗普胜选以来，指标标普500指数上涨7.9%，因预期特朗普会降低企业税负，同时放宽监管和增加基建支出。但近日股市涨势已有力竭之势，投资者寻找特朗普政策议程的细节。
路透纽约2月9日 - 油价周四守住涨幅，美国原油上涨，因有迹象显示，美国汽油需求可能增加，但原油供应居高不下，意味着燃料油市场仍然承压。
路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周四从昨日触及的三个月高位回落，此前美国公布的数据强劲，直指经济增强，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的可能性上升。