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国际财经 | 2011年 11月 14日 星期一 07:12 BJT

美国总统直接施压 要求人民币升值

路透檀香山11月12日电---白宫高阶官员表示,美国总统奥巴马周六与中国国家主席胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡.

官员们表示,奥巴马同时向胡锦涛警告称,美国民众对于美国和中国间的经济关系已经愈发失去耐心.

白宫方面称,奥巴马"非常直白地"向胡锦涛表达美国在汇率及贸易方面的担忧.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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