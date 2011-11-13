美国总统直接施压 要求人民币升值

特朗普称将公布税改计划 激发美股三大股指齐创纪录高位

自11月8日特朗普胜选以来，指标标普500指数上涨7.9%，因预期特朗普会降低企业税负，同时放宽监管和增加基建支出。但近日股市涨势已有力竭之势，投资者寻找特朗普政策议程的细节。