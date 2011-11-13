日本正式要求加入泛太平洋自由贸易谈判

路透檀香山11月12日电---日本首相野田佳彦周六表示,日本已经正式要求加入以美国为首的"泛太平洋战略经济夥伴关系(TPP)"谈判.该项谈判的目的是在环太平洋国家之间建立一个地区性的自由贸易区.

野田佳彦称,他是在出席亚太经合组织(APEC)峰会期间,与美国总统奥巴马进行双边会晤时提出加入要求的.

"我们将与有关国家开展TPP方面的谈判,我将这项政策告知了(美国)总统."野田佳彦在会晤後对记者称.

"奥巴马总统对我们的决定表示欢迎,并提议日本与美国在未来通过谈判促进双方的合作."野田佳彦称.(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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