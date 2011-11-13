APEC领导人求同存异 希望共同抵御欧债危机影响

路透檀香山11月13日电---虽然在贸易和汇率政策方面仍存在分歧,但由于面对欧洲债务危机这一共同威胁,亚太地区领导人周日决心求同存异,以推动经济成长.

亚太经合组织(APEC)峰会罕见地就地区贸易协议框架达成一致,与会21个国家均意识到,目前面临的挑战是抵御欧洲债务危机对本地区的影响.

美国总统奥巴马希望再次明确美国的领导地位,抵制中国在环太平洋地区不断扩大的影响力.他与APEC领导人展开会谈,称该地区对于美国的繁荣"绝对关键".

但他坚称,亚太经济体必须解决"失衡问题",并推动"平衡与持久的经济增长",这暗指美国对与中国之间的巨大贸易逆差感到担心.

"是时候认真解决这一问题了",奥巴马对与会领导人表示."近30亿人民都希望我们拉近经济关系,增加出口和促进贸易,并带来创造就业和经济成长的机会."

奥巴马希望借助亚太国家贸易增长的机会,可以促进美国就业增长,从而助力其在2012年的总统选举中获胜.

"除非亚太地区也取得出色表现,否则我们将难以促进就业和经济成长,也难获扩大商机,"他说.

但欧洲财政乱象恐蔓延,令该地区的前景笼罩疑云.APEC地区的产出占全球比重逾半.

周日的会议之後,各国领导人料发布一份声明,表达对欧洲偿债难题将蔓延至亚太地区的担忧,同时承诺提高自身防御能力.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加了此次檀香山峰会,并与各国领导人举行磋商.拉加德此前曾警告称,欧元区的紧张形势可能影响到亚洲.

**亚洲成长动能放缓**

在美国,美国联邦储备委员会(美联储,FED)已将利率调降至接近零的水准.亚洲许多经济体的情况则与此不同,它们仍有降息以支持更快增长的空间.多数亚洲经济体的财政状况亦良好,有更多的馀地增加政府支出.

奥巴马周六表示,"如果我们至少能遏制(欧洲)危机,那麽我们所拥有的巨大机遇之一,就是可以看到亚太地区成为经济增长的非凡动力."

不过这架经济成长引擎正在减速,警惕通胀的亚洲领导人未必希望再加大马力.出于对不必要支出的担心,中国不愿出台又一轮像2009年那样的巨额刺激计划.

明年中国经济增速可能将出现10年来的首次跌破9%,但仍是美国经济预估增幅的四倍.

虽然领袖们表面上看来团结一致,但APEC峰会已显现出越来越大的裂隙,特别是中美这两个大国之间.

一位白宫高级官员表示,奥巴马向中国国家主席胡锦涛警告,美国民众对中国经济政策调整的步伐愈发失去耐心,并感到沮丧.

两位领导人在周六举行会晤,白宫发言人Jay Carney透露,奥巴马在与胡锦涛的会谈中,"非常直率地"谈论了汇率和贸易问题.

美国一直抱怨中国人为地保持人民币汇率低估以便让出口商获得竞争优势.中国反驳称,人民币应逐步升值以免损及本国经济和推升失业率,这将不利于全球经济成长.

中国新闻网(Chinanews.com)周日援引胡锦涛谈话称,人民币兑美元大幅升值无助于解决美国的难题.

"美国的贸易逆差和失业率问题不是人民币汇率引起的.即便人民币大举升值也不会解决美国面临的诸多问题,"胡锦涛在回应中国外交部的评论中指出.(完)

--编译 郑茵/李爽/吴云凌/肖群英;审校 张明钧

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