蒙蒂获任命组建意大利新政府 推行改革以结束危机

2011年11月13日，意大利新任总理蒙蒂在罗马同该国总统会面。 REUTERS/Stefano Rellandini

* 蒙蒂料将成立由技术专家组成的政府

* 内阁部长任命预计将在周一宣布

* 民众欢呼贝卢斯科尼辞职

路透罗马11月13日电---意大利总统周日指派前欧盟执委蒙蒂(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.

在意大利议会周末通过改革措施,以及总理贝卢斯科尼在民众的一片欢呼声中辞职之後,总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)要求蒙蒂组建新政府,预计新政府将以技术专家为主体.

备受尊敬的蒙蒂上周获得终身参议员的荣誉.他表示,将马不停蹄地工作以组成新政府,可能在几天内任命大约12位内阁部长.

"我打算以服务国家的使命感完成这项任务.在意大利面临极度困境,而欧洲乃至全世界陷入混乱的时刻,国家需要直面这一挑战."蒙蒂在获得任命後称.

由于纳波利塔诺急于恢复市场信心,通常要花费数日或数周的任命过程在一个周末的时间即完成.

任命蒙蒂担任总理後,纳波利塔诺表示,意大利必须付出极大的努力战胜危机,恢复投资者和欧洲机构的信心.

意大利举债成本上周升至失控水准,威胁到整个欧洲的财政.

周末贝鲁斯科尼辞职以及蒙蒂接任的事态进展变得明朗,市场也安静下来.意大利周一将关注正式任命总理是否会继续对市场产生正面影响.

如果蒙蒂在议会获得充分支持,其将实施贝鲁斯科尼与欧元区领导人就削减意大利巨额债务达成的改革协议,重振长期萎靡不振的经济.

有明显迹象显示蒙蒂会面临一些难题,贝鲁斯科尼所在自由民主党领袖Angelino Alfano表示,蒙蒂政府面临"巨大阻力".(完)

--编译 徐文焰/李爽; 审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。