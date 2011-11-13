巴基斯坦将低价销售JF17“雷电”战机

路透迪拜11月13日电---巴基斯坦国防部长穆赫塔(Chaudhry Ahmed Mukhtar)周日表示，该国将以优惠价销售由巴基斯坦和中国联合开发的新式JF17“雷电” (枭龙)战机。

穆赫塔在迪拜航空展上接受路透采访时表示：“你用买一架F-16战机的钱可以买我们三架JF17战机。”

分析人士表示，JF17战机将主要聚焦亚洲和非洲的新兴市场。穆赫塔称，这款战机的售价为2,500万-3,000万美元。

穆赫塔说：“销往欧洲市场不太容易，因为你要压低其他厂商的利润。”

他表示，JF17战机的研发并非针对印度。

“印度无需担心--这并非特别针对印度。我们正在与印度建设非常紧密的关系。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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