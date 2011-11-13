巴基斯坦将低价销售JF17“雷电”战机

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透迪拜11月13日电---巴基斯坦国防部长穆赫塔(Chaudhry Ahmed Mukhtar)周日表示，该国将以优惠价销售由巴基斯坦和中国联合开发的新式JF17“雷电” (枭龙)战机。
穆赫塔在迪拜航空展上接受路透采访时表示：“你用买一架F-16战机的钱可以买我们三架JF17战机。”
分析人士表示，JF17战机将主要聚焦亚洲和非洲的新兴市场。穆赫塔称，这款战机的售价为2,500万-3,000万美元。
穆赫塔说：“销往欧洲市场不太容易，因为你要压低其他厂商的利润。”
他表示，JF17战机的研发并非针对印度。
“印度无需担心--这并非特别针对印度。我们正在与印度建设非常紧密的关系。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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