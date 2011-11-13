胡锦涛：人民币大幅升值无助解决美经济问题

路透北京11月13日电---中国新闻网援引中国国家主席胡锦涛的话报导称，即便人民币大幅升值，美国的贸易和就业问题也不会得以解决。

报导称：“美国的贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值，也无法解决美国面临的问题。”

中国新闻网称，胡锦涛在夏威夷APEC峰会期间同美国总统奥巴马会晤时作出了上述表示。

中国外交部网站刊发的声明中也包含了上述评论。

以实际有效汇率计算，自2005年汇改以来，人民币兑美元已经升值约40%。

胡锦涛还呼吁华府放宽对华高技术产品出口限制，并为中国企业赴美投资提供便利。

中国官员表示，美国削减与中国贸易逆差的快捷方式便是借助取消对华高技术产品的出口限制。

胡锦涛在APEC峰会间隙与美国商界领导人会晤时也表达了类似观点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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