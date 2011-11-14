14日盘前分析：大盘向上趋势不变

在经济数据公布基本符合市场预期、外围市场波动的大背景下，上周A股市场结束了此前的强势，基本在宽幅震荡中度过，沪综指击穿5日、10日均线支撑，60日均线也险些失守。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在经济数据公布基本符合市场预期、外围市场波动的大背景下，上周A股市场结束了此前的强势，基本在宽幅震荡中度过，沪综指击穿5日、10日均线支撑，60日均线也险些失守。

笔者认为，在欧债危机向意大利扩散、国内大盘股发行等利空消息的打压下，上周大盘出现调整实属正常，加上前期题材股累计升幅过大，指数出现短期调整仍属合理。欧债危机虽然仍存在较大变数，但是当前国内政策微调迹象较为明显，对指数反弹形成良好的支撑。

经过一周左右的调整，2500点将再次成为短期市场强弱的分水岭。如果能较快收复，大盘有望展开第二波上涨。

一方面，经济层面重大隐患基本上暴露完毕，政策微调改变了经济的短期悲观预期，目前存在的部分经济问题得以缓解和解决。

另一方面，由于欧债危机开始由希腊向意大利蔓延，第二次金融危机到来预警不断，在一定程度上冲击了A股市场。不过，积极财政政策以及货币政策预调微调将为股市上涨提供充足动力，使得外部冲击的力度明显减弱。

总的来说，随着通胀的逐步回落，宏观经济政策也开始适度转向，为股市上涨提供较好的政策环境，如外围不发生重大事件，预计本周股指总体向上的概率较大。

消息面，中证指数有限公司和中国证券报14日联合发布中证金牛基金指数系列。首批两条指数包括“中证金牛股票型基金指数”和“中证金牛混合型基金指数”。有别于当前表征基金市场整体绩效的综合基金指数，中证金牛基金指数系列作为国内首批精选类成分基金指数，将反映中国基金市场中精选的优秀基金群体的绩效表现，为市场及投资者提供更加多元化的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。（完）

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