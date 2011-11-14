云南私庄矿难死亡人数增至34人--新华

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京11月13日电--新华社报导称，救援人员周日称，云南曲靖市师宗县私庄煤矿的瓦斯爆炸事故遇难人数已经升至34人。
上周矿难发生後的最初报导称，有19名矿工遇难，另有二十几人被困。
曲靖市政府官员、矿难新闻发言人李建军表示，截至到周日早晨，依然有9名矿工被困井下，数以百计的救援人员还在寻找他们的下落。
李建军说，181米长的巷道尚未清理完毕，且地下高浓度的瓦斯也将影响救援。
新华社报导称，该矿的安全生产许可证早在一年前便已撤销，属非法运营。云南省煤矿安全监察局今年4月份要求该矿停产整顿。
新华社还报导了另外一起煤矿事故案。甘肃省一煤矿发生透水事故，造成七名矿工被困井下。
这起矿难周日凌晨发生于甘肃省景泰县四个山通达煤矿。救援人员正在事发地点进行抽水作业。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。