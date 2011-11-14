胡锦涛：中国将在国际经济金融组织发挥更大作用

路透檀香山11月12日电(记者 Michael Martina)---中国国家主席胡锦涛出席亚太经合组织（APEC）峰会期间表示，中国将改善商业投资环境，提高对外开放水平，推行改革，同时将积极参与全球经济治理和区域合作。

他在檀香山APEC峰会讲话指出，经济治理应反映出全球格局的变化，增强新兴市场和发展中国家的发言权。

胡锦涛称：“中国将推动国际经济体系改革，促进国际经济秩序朝着更加公正合理的方向发展。”他并表示，中国将在国际经济金融组织中发挥更大作用。

胡锦涛呼吁提升中国在全球经济治理中的作用，在当前显得格外重要，因欧洲正寻求中国金融援助，以帮助欧洲解决主权债危机。

胡锦涛表示，中国将加快实施自由贸易区战略，但同时强调世界贸易组织（WTO）多哈回合谈判的重要性。

胡锦涛认为，包括跨太平洋战略经济夥伴关系协定（TPP）在内的多边自由贸易谈判，对抵制贸易保护主义非常重要。

美国牵头的TPP协定，被视作美国奥巴马政府确保在太平洋势力范围的重要步骤。

胡锦涛表示，中国将减少政府对微观经济活动的干预，健全制约和监督机制，推动政府服务朝着更加规范有序、高效便民、公开透明的方向发展。（完）

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