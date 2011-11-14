加拿大和墨西哥有意加入TPP谈判 美国表欢迎

路透夏威夷州檀香山11月13日电---美国周日对加拿大和墨西哥有意加入泛太平洋战略经济夥伴关系(TPP)的谈判表示欢迎.

"我们希望与他们、国会及国内相关团体开启磋商,并希望就TPP贸易自由化的高标准及与美国相关的特别事项进行讨论,"美国贸易代表柯克在声明中称.

"这将包括加强保护知识产权,给美国的商品、服务和投资创造特定的机遇,以及消除各种各样的非关税壁垒."

柯克谈到,"本周日本发表了类似的声明,这些北美国家与TPP夥伴国磋商的愿望,展现出其在太平洋地区进行经济整合的努力正在升温."

拟议中的TPP目前包括九个国家,即美国、澳洲、新西兰、越南、新加坡、马来西亚、汶莱、智利和秘鲁.TPP旨在于2012年完成一项详细的框架.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰/张明钧

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