多国财政紧缩势头加剧 美国财政预算之争或受关注

* 欧元区第三季GDP料较前季上升0.2%

* 意大利预算计划和政府动态受到关注

* 债券投资者注意力或转向美国财政之争

* 美国10月零售销售料上升0.3%,CPI料持平

路透华盛顿11月13日电---随着"债市义勇军"(bond market vigilante)为加大紧缩预算摇旗呐喊,许多发达国家都在推行撙节计划,这一因素明年将拖累全球经济.

周二公布数据料显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)温和成长0.2%,尽管欧洲决策者警告称该地区可能很快滑入衰退.

欧元区部分国家在极力遏制主权债务危机之际,信贷正在紧缩.此轮债务危机已经迫使希腊、葡萄牙和爱尔兰寻求纾困,如今,甚至连法国这样相对强劲的国家都在推行新举措控制支出.

"刮起财政撙节之风,"Brown Brothers Harriman全球汇率策略部主管Marc Chandler表示."将令经济增长减缓."

据美国经济谘商会最近一项预测,2012年全球经济增速可能从今年的3.9%放缓至3.2%.

倘若欧洲困局恶化,这种前景可能严重黯淡.

意大利周一的政府公债标售将是对投资者信心的关键考验,之前该国的撙节举措已获议员们的认可.

但即便意大利投资者信心改善,注意力也只是转向其他深陷债务困境的国家.

**预算计划期限临近**

美国议员订出1.2万亿美元节支计划的最後期限也在逼近.美国仍能低息举债,部分原因是由于市场担心欧洲崩解.

若美国达成更大幅度削减长期支出的协议,那麽美国议员将有延长失业救济和部分减税政策的空间,以帮助经济维持复苏之路.但2012年总统大选亦临近,华尔街很少有人预计会取得很大成果.

高盛分析师认为,2012年和2013年,撙节举措将使美国经济成长至少减少1个百分点.

的确,未来数年大幅减支压力将只升不降,投资者可能最终对美国债券敬谢不敏.

国际货币基金组织(IMF)预估,美国政府债务总额今年将超过该国的经济规模,到2016年将升至相当于国内生产总值(GDP)的115%.

在预算问题争论中颇为活跃的共和党参议员Tom Coburn上周在路透华盛顿峰会上称,"就快有人来要债了."

目前美国暂时有喘息之机,是因为世界的关注重点是欧元区会不会瓦解.

Coburn认为,美国最多还可以再缓两年,之後债券市场就会向其要求惩罚性利率.到那个时候,他说,"我们将成为下一个希腊."

延迟进行深入的财政改革,只会让发达国家的央行面临更大压力,由他们来收拾烂摊子,以避免危机加深.

若意大利新政府及其预算计划本周不能令市场满意,欧洲央行则将承受巨大压力,不得不购买意大利债券,以免该国也需要救援.意大利是欧元区第三大经济体,其救援成本是本地区根本无法承担的.

美国经济的表现一直相对强劲,周二将公布的零售销售数据料将表明,消费者支出在第四季初增加.

但在新的一年美国政府开支可能缩减,2012年的头几个月恐将成为一段艰难时期.

美国周三公布的通胀数据料将显示,10月消费者物价指数(CPI)较前月持平,较上年同期升幅从3.9%回落至3.6%.

鉴于美国通胀率预计会在明年降温,美联储因此拥有更大的政策空间来刺激经济增长.

但倘若市场焦点转向美国,即便美联储力量强大,其是否能抵御债市义勇军仍远不明朗.

"我们自1980年代以来获得的教训是,市场的力量大于各国政府,"Global Financial Data首席分析师Bryan Taylor指出,这家位于美国加州的公司专精于可追溯至中世纪的历史数据.

"他们过去曾设法操纵汇率,现在已罢手.目前他们正试图调控债券市场,其将不可避免地遭到失败."(完)

--编译 李爽/王翔琼/肖群英;审校 戴素萍/郑茵

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