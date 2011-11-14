中美领导人APEC会议上各不相让 凸显两国经贸纷争

2011年11月12日，美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在亚太经合组织(APEC)峰会期閒会晤。 REUTERS/Larry Downing

* 奥巴马就汇率和贸易问题向中国发难

* 胡锦涛显示中国作为崛起大国的影响力

* 奥巴马表示美国人对中国失去耐心--助理

* 奥巴马承认近几十年来美国有点"懒惰"

路透檀香山11月12日电---美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对,凸显中美这世界两大经济体之间日益紧张的关系.

胡锦涛和奥巴马在檀香山先後发表讲话,两人对全球贸易的看法相互抵触.而後奥巴马私下对胡锦涛发出警告,称美国人认为中国的贸易和汇率政策有失公平,他们对此愈发感到沮丧.

奥巴马向中国发出迄今为止最严厉的责难,在APEC峰会对CEO的演讲中威胁,除非中国开始"遵守游戏规则",否则美国将采取针对性的经济措施.奥巴马此举为的是强调美国在亚太地区的影响力对该国利益至关重要.

稍早,胡锦涛强调中国作为新兴的全球大国应当获得更大的影响力.他也表明,中国政府更希望通过现有的全球贸易架构解决问题,而不是屈从于美国主导的撬开亚太市场的行动.

当两位领导人一同出现在记者面前开始面谈时,他们都试图淡化考验中美关系的分歧,并而强调需要合作应对全球挑战.

不过在紧闭大门之後,奥巴马把美国的抱怨提升到一个新的高度.现在还不清楚奥巴马此举是真的要让中国作出改变,抑或只是向美国选民摆出的政治姿态.

奥巴马面临着艰难的2012年竞选连任之战,共和党指责他对中国不够强硬.

白宫高级助手Michael Froman对路透表示,奥巴马对胡锦涛称,美国民众和企业界对于美-中经济关系"改变的步伐越来越没有耐心并感到沮丧".

就算是奥巴马在会见企业领袖时强调美国对中国的崛起感到关切,他仍声称美国对于自身实力下降只负有部分责任,并表示其政府正致力于改变这一局面.

"我认为,我们在过去的十几年中有点懒惰,"奥巴马指出,"我们将一切视为理所当然...没有尽力推销美国并尝试吸引新的企业."他说.

奥巴马在APEC会议稍早还表示,各方已就建立跨太平洋夥伴关系(Trans-Pacific Partnership)达成"整体框架协议".这是美国和其他八个国家正在进行协商的地区性自由贸易协定.

奥巴马表示在峰会上取得成果,并可能建立最终涵盖APEC全体成员的自由贸易区原型.这令美国官员欢呼雀跃.APEC 21个成员由全球最具活力的地区组成,占全球经济产出的一半以上.

奥巴马认为,如果贸易机会增多,将会促进美国国内的就业增长,这或许有助于他在美国经济仍旧迟滞的情况下,赢得2012年大选.

但中国政府对于美国谋求与中国周边国家发展的贸易协定仍持谨慎态度.外界普遍认为这些贸易协定是美国制衡中国在太平洋周边地区的战略组成部分.

**全球力图摆脱欧债危机的阴影**

欧洲债务危机给全球带来冲击,今年的APEC会议也成为一个论坛,要求欧元区采取行动以解决问题,并呼吁APEC成员国加强自身抵御这场冲击的能力.

在许多发达国家的财政和货币政策几近用尽的情况下,领导人要想刺激全球经济成长,推动自由贸易是可采取的举措之一.但新签订的贸易协议通常需要数年时间方能看到明显的效果.

奥巴马坚称美国是"中国经济成长的基础",同时呼吁中国政府采取更多举措让人民币升值,为贸易提供一个公平的竞争平台,并保护美国的知识产权.白宫称,奥巴马在与胡锦涛的会晤中"非常直率地"表达了上述意见.

"我们的底线是,如果双方的贸易关系和经济联系不能做到互利互惠,美国不会坐视不理,"奥巴马说."如果有谁破坏了规矩,我们会直接说出来,在某些情况下还会采取行动."

中国新闻网援引胡锦涛的讲话称,人民币大幅升值也无法解决美国的贸易和失业问题.

"美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的.即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题."胡锦涛表示.

**制约手段有限**

由于谋求竞选连任,奥巴马一直面临压力,特别是共和党竞争对手的压力,要对中国采取更强硬的立场.但由于中国是美国最大的外国债权人,美国的制约手段有限.

胡锦涛在奥巴马之前发言时,试图安抚外国企业在中国市场准入方面的担忧.他重申中国在改革和开放经济上的承诺,但没有给出什麽新的措施来消除有关美国企业不能公平竞争的抱怨.

同时,他坚称应该在国际事务中赋予中国应有的地位.

"全球经济治理的新机制应该反映世界经济格局的变化,"胡锦涛对企业领袖表示,"应该遵循相互尊重、集体决策原则,提高新兴市场和发展中国家的代表性和发言权."

中方一直不愿签署贸易协议,如此一来则将达到以美国为首的势力要求中国进一步向外企开放的目的,这样会令其国有企业面临竞争压力.

他对企业领导人表示,他愿意通过世界贸易组织 (WTO)等机构实现更加开放的贸易,称"我们应该维护多边贸易体制,加深区域一体化."

随着欧洲走向衰退边缘,以中国为首快速成长的亚洲是维系全球经济增长的支柱.(完)

--编译 李春喜/徐文焰/郑茵/王翔琼;审校 吴云凌

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