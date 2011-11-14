义乌国际贸易试点实施计划有望年内获批

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透上海11月14日电---中国证券报周一报导称,计划总投资约1,981亿元人民币的浙江省义乌市国际贸易综合改革试点三年实施计划,已上报国务院.内容包括设立产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金等,该计划可能年底获批.
实施计划拟申报17项制度创新,包括合理引导和规范发展民间金融,引进境内外各类金融机构、发展村镇银行、贷款公司、金融租赁公司;加快实现航空口岸开放;支持境外企业在义乌设立分支机构,赋予对外贸易经营权等.
据改革试点工作小组相关人士介绍,实施计划主要内容可概括为"1597".具体为,一种贸易方式,即量身定制"市场采购"新型贸易方式.
五项配套监管服务政策,包括探索建立新型海关通关监管模式;探索建立实行分类管理、检测便利、质量可追溯的新型检验监管模式;针对市场采购出口特点,创新纳税主体和出口货物税收管理办法等.
并要将义乌打造成为九大发展平台,包括义乌商贸服务业集聚区、国家级小商品国际贸易区、国家级会展平台及境外经贸合作区等.完善七方面服务体系,建现代金融服务体系、创新电子商务发展管理模式、构建市场综合服务体系等内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)