APEC领导人承诺加强发展贸易

路透檀香山11月13日电---亚太地区领导人周日承诺将寻求进一步发展贸易和支持清洁能源,应对全球经济面临的"严重下行风险".

领导人在檀香山峰会後发表声明称,许多经济体的成长和就业增长已经减弱,欧洲面临的金融挑战进一步加剧了整体的不确定性.

"这些挑战只是坚定了我们在未来携手合作的承诺,"APEC领导人矢言将反对保护主义,加速向低碳经济的转型,"改善能源安全并寻找促进经济成长和就业的新动力."

他们还同意支持对环保产品和服务的贸易,取消对国内成份的要求并限制部分关税.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰/吴云凌

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