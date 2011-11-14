APEC领导人承诺加强发展贸易

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透檀香山11月13日电---亚太地区领导人周日承诺将寻求进一步发展贸易和支持清洁能源,应对全球经济面临的"严重下行风险".
领导人在檀香山峰会後发表声明称,许多经济体的成长和就业增长已经减弱,欧洲面临的金融挑战进一步加剧了整体的不确定性.
"这些挑战只是坚定了我们在未来携手合作的承诺,"APEC领导人矢言将反对保护主义,加速向低碳经济的转型,"改善能源安全并寻找促进经济成长和就业的新动力."
他们还同意支持对环保产品和服务的贸易,取消对国内成份的要求并限制部分关税.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰/吴云凌
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。