中国财政和货币政策仍应“一松一紧”--专家

路透上海11月14日电---在中国政府提出适时进行政策预调、微调後,市场对货币政策有望定向宽松的预期渐强.不过财政部财科所所长贾康认为,当前并不是讨论宏观政策转型的合适时机,财政和货币政策仍应维持一松一紧的框架搭配.

中国证券报周一引述他在一论坛表示,最近随着经济情况变化,政策调控已带有观察期的特点,并有了一些定量宽松的操作."但宏观政策框架仍然是稳健的,货币和财政政策定位都看不出有任何理由需要改变."

贾康认为,目前世界经济真正的不确定性集中在欧元区.如果意大利主权债务继续出问题,作为欧元区的第三大经济体,将很可能导致整个欧元区陷入"风雨飘摇",并拉动世界经济出现明显下滑,届时中国经济也不可能独善其身.

"我国要预防外部的巨大不确定性,但中国经济的可忧虑之处不在于短期,也不在于中长期经济的成长性.即便世界经济真的发生二次探底,我国可用的调控手段仍然相当多."他表示.

贾康认为,当前调控政策一方面要坚持稳健框架,另一方面要进行相机抉择和预调微调.财政政策应该继续带有一定的扩张性,在赤字安排上要有一定力度,更好地发挥财政政策区别对待、重点突出、增加有效供给等方面的功能.

另外,中国经济运行过程中的一些矛盾日益凸显,现在要把更多注意力放在调结构、转方式和促改革上来.在解决中小企业经营困难局面方面,除了治标作用的减税等手段,还需借此推进政策性融资体系改革,推进金融多样化和利率市场化.同时推进资本项目可兑换,以及人民币的国际化.

国务院此前表示,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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