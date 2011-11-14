IMF考虑扩大特别提款权货币篮子 可能纳入人民币

2011年2月9日，在华沙拍摄的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

* IMF考虑扩大特别提款权(SDR)货币篮子的标准

* IMF理事会已在10月28日开会,但并未有任何决定

* 扩大SDR可能承认中国日渐增强的影响力

路透华盛顿11月11日电---国际货币基金组织(IMF)正考虑剔除货币必需"可自由使用"才能纳入IMF国际货币篮子的规定,这个步骤可能为纳入中国人民币打开大门.

IMF周五说,理事会在10月28日开会讨论了扩大IMF特别提款权(SDR)帐户货币篮子的选项,以做为IMF加强全球货币体系现代化措施的一部分.但是未有任何决定.

IMF说其中一个讨论的选项是改变"自由使用"的规定,不过有些理事会成员坚持对于新成员的门槛不应降低,并表示保护SDR的储备货币角色是很重要的.

由于人民币不被视为可自由交易,而且中国资本市场大多数是封闭的,所以人民币并不符合IMF"可自由使用"的当前标准.

正在讨论中的变化将反映出中国、印度和巴西等新兴经济体在世界经济中发挥的作用日益增长.特别提款权(SDR)目前由美元、英镑、欧元和日圆组成.

IMF理事会表示,SDR货币篮子应继续保持"相对较小的规模,以避免给SDR使用者增加不必要的成本和复杂性."

SDR本身不是一种货币,而仅被各国央行用作一种储备资产.SDR不对民间部门开放.

IMF还讨论了是否用一种新货币来替换一种现有货币,或者直接添加进SDR的货币篮子;理事会成员同意可以逐案评定.

全球政策制定者一直在讨论美元作为全球主要储备货币的地位,部分新兴经济体称,SDR应该发挥更大的作用.

2009年包括新兴和发达国家在内的20国集团(G20)同意向IMF成员国分配价值2,500亿美元的SDR,以提振全球流动性,确保各国更易获取外汇融资.

目前,欧元区正在讨论将当地各成员国的SDR汇集起来,以帮助对抗该地区的主权债务危机.

数位欧洲官员亦已向中国寻求资金支持.

两位独立知情人士告诉路透说,中国提供帮助所希望得到的让步之一是在IMF获得更大的影响力,其中就包括加速让人民币加入SDR货币篮子的进程.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。