叙利亚呼吁召开阿盟紧急峰会 欲保成员资格

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透安曼11月13日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚周日呼吁召开阿拉伯联盟峰会，明显欲阻止阿盟暂停叙利亚成员资格，但阿盟表示本周将会见反对派人士。
阿盟决定将从周三开始暂停叙利亚的成员资格，同时对叙利亚政府实施制裁，这些举动激怒了叙利亚，触发了周六夜间对沙特、法国和土耳其驻叙利亚使团的袭击。
美国、法国和英国赞扬了阿盟暂停叙利亚成员资格的决定。上述三国均呼吁叙利亚总统阿萨德下台，并敦促联合国谴责叙利亚。
叙利亚国家电视台表示，召开峰会的目的是讨论叙利亚目前的动荡局势及其“对阿拉伯局势的负面影响”。
阿盟秘书长纳比勒・阿拉比(Nabil el-Araby)周日表示，阿盟官员周二将会见叙利亚反对组织代表，但补充道，阿盟考虑承认叙利亚反对派为该国合法当局还为时过早。
阿拉比在利比亚首都的黎波里举行的新闻发布会上表示：“认可他们为政府？或许现在讨论这个问题还有点儿早。”
目前尚不清楚阿盟将对叙利亚呼吁举行阿拉伯紧急峰会的要求作何回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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