意大利匆匆通过紧缩法案 希腊新总理临危受命

* 意大利参议院支持紧缩计划,众议院在周六投票

* 帕帕季莫斯出任希腊总理,Venizelos继续担任财长

* 美国政府呼吁采取大力举措制止欧元区债务危机的蔓延

路透罗马/雅典11月11日电---意大利议会周五开始急急忙忙地通过欧盟为避免欧元区解体而向该国提出的各项紧缩要求.同时美国加大施压,要求欧元区采取更加激进的行动.

意大利参议院通过了新的预算法案,为众议院周六批准该计划并成立紧急政府扫清了障碍.

在雅典,经过数日的政治角力,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯宣誓就任希腊总理,承担起满足纾困计划要求的重任.

在美国总统奥巴马周四晚间与德国总理默克尔以及法国总统萨科齐会谈,并致电意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)後,美国财长盖特纳要求欧洲加快行动.

"欧洲爆发的危机依然是全球经济增长面临的主要挑战.欧洲迅速采取行动拟定一份强有力的方案以恢复金融稳定,是至关重要的,"盖特纳在声明中指出.

在经历为期数月的惊慌和拖延後,意大利政府似乎已认识到这一点,因为债券市场将其逼到需要救援的边缘,而对意大利的援助规模是欧元区难以承受的.

倘若投票顺利获得通过,意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)将在周末接受总理贝卢斯科尼的辞呈,并委任前资深欧盟执委蒙蒂(Mario Monti)组建新政府,蒙蒂是与(希腊新总理)帕帕季莫斯类似的技术官员.

法国总统萨科奇在电话中向纳波利塔诺表示,相信意大利很快能组建新政府并化解这场危机.

"意大利克服这场危机最重要的因素是,组建一个深受信赖和能干的新政府,有能力全面履行该国亟需的经济结构改革,"欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在北京向路透表示.

**市场暂获安抚**

欧元/美元创下两周以来最大涨幅,意大利公债收益率(殖利率)也因新政府组建前景而回落.

欧洲股市亦走高,意大利银行类股大涨.

不过一些投资者质疑此波反弹走势能持续多久,因为即便意大利组成以技术专家为主体的政府,恐怕也难以在财政改革方面有所进展.意大利此前一直就改革作出承诺,但从未实现.

"市场或许能平静两三天,但其实什麽也没改变."一名债市交易商表示.

欧元区第四大经济体--西班牙第三季经济成长停顿,令人怀疑其能否达成减赤目标.该国将在九天后举行大选.

浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览意大利利率和经济增长率等对债务负担的影响相关图表,请点选:(r.reuters.com/gep62s)

由于欧洲领导人对如何解决不断加剧的危机束手无策,欧洲央行(ECB)实施更大力度的举措,扮演最後救助者的压力也越来越大.

英国首相卡梅伦表示,"市场出现了动荡,各国能否解决债务问题以及欧元区的未来都存在很大的疑问."

俄罗斯总理普京对欧洲是否有能力避免意大利崩解造成的"灾难"表示怀疑,并称俄罗斯专家"认为若欧洲央行不直接干预,问题将无法解决."

同日,欧洲金融稳定机构(EFSF)主管被引述称市场动荡令扩大EFSF规模的努力更为困难,普京称欧盟急需更多的紧急融资.

普京表示,"无论其自身还是与IMF合作,EFSF都没有掌握必要的资源.我认为解决危机需要1.5万亿欧元."

**扩大EFSF规模并不能解决问题**

EFSF首席执行官雷格林对金融时报表示,目前该基金规模要扩大至10月底欧元区峰会拟定的1万亿欧元将是个挑战,期望能藉由为最终的亏损提供担保来吸引到债券投资者.

雷格林称,"过去10天出现的政局动荡,或许降低了杠杆化的潜力."

但德国籍的欧洲央行执委会成员史塔克重申,应由各国政府而非央行来解决欧元区的问题.

史塔克对一家瑞士报纸表示,"我个人非常怀疑,扩大救援基金规模能否解决结构性和政治问题."

欧洲央行高阶政策制定者抵住了来自投资者和世界领导人的压力,其并未大举干预债市以避免意大利和西班牙被卷入金融危机的漩涡.

欧洲最大的经济体--德国强烈反对欧洲央行在对抗危机上发挥更广泛的作用,称这将危及ECB的独立性.

**希腊**

在希腊方面,欧洲央行前副总裁、新任希腊总理帕帕季莫斯掌舵联合政府,面临着重大挑战.新的联合政府成立前,希腊经历了一场两大主要政党间的权利争斗混战.

"全国人民万众一心,我们将取得胜利,"希腊这位技术专家出身的新任总理谈到.

帕帕季莫斯有大约100天的时间来满足1,300亿欧元援救计划的条款,以保持希腊的偿债能力,同时安抚政治派系间的争斗情绪.

社会党重量级人物Evangelos Venizelos将继续担任新内阁中的财长一职.新内阁成员中有许多是带领该国步入危机的同一批人.

德国出口大户、汽车业巨擘戴姆勒(DAIGn.DE)反对不惜任何代价地把希腊留在欧元区,并称欧元在没有希腊的情况下可能会存活下来.

"我不认为分割出去一小部分,就意味着欧元区的'解体',"戴姆勒执行长Dieter Zetsche在接受路透访问时表示.(完)