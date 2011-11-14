香港《经济日报》：美国经贸施重压 中国招架难

（11月14日社评）

美国总统奥巴马昨与国家主席胡锦涛在高峰会上针锋相对,奥巴马因选情、国家战略考虑,毫不客气称对中国不耐烦,胡锦涛亦强硬反击.美国力压中国,既谋经济利益,亦图围堵中国,中美关系势必拉紧,考验中国应对能力.奥巴马昨在峰会上向胡锦涛施压,要求人民币升值,强调美国公众和商界,对中国愈来愈不耐烦和不满.胡锦涛则高调反击,指美国贸易逆差和高失业率,非人民币汇率之故.

奥巴马向中国发炮,主因是美国明年11月将举行总统选举,最不利奥巴马连任的是高失业率、经济疲弱,在无力改善经济下,奥巴马既找中国当代罪羊,将救经济失职责任推卸,更可附和美国人民认为中国抢走饭碗的民粹看法,还可通过施压,迫使北京用金钱换取友谊,多买美货、美债等,挽救疲弱经济.

奥巴马因选举考虑大打中国牌,中国若愿意多买美货美债、人民币升值加快,亦只能换来稍轻棒打.若中国顽抗,棒打将更大力.然而,在今次亚太经合会上,亦揭示美国打压中国不仅是奥巴马个人选举所需,还涉及美国加强围攻、孤立中国战略.奥巴马此次藉身为亚太经合会东道主之机,大力推动TPP(跨太平洋战略经济夥伴关系协定),在九个成员国基础上,再力邀日本、南韩加入,建构以美国为主导的亚太自由贸易区.

若日本加入,TPP国内生产总值占亚太经合组织的62%,不单冲击中国与东盟经营10年的自由贸易区,更可在经贸上孤立中国.若中国要加入TPP,则需接受美国订下开放市场等苛刻条件,还须在美国主导的泛太平洋经贸组织下忍气吞声.北京短期内只能不卑不亢,以经贸利益换取和平与发展空间,如何力抗美国压力,又可捍卫自身利益,是一大考验.中长期而言,中国要采取合纵连横手段,如何稳住周边国家,让他们虽在中美角力两面逢源之时,拉近他们与中国合作关系,更要借俄罗斯图再崛起、欧债危机等,赢取更多国际盟友,才有与美国争逐的本钱.这是中国崛起的一道最大考验. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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