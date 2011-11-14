《信报》：美国强势返亚以TPP扩权势

（11月14日社评）

中国国家主席胡锦涛与美国总统奥巴马在亚太经合组织(APEC)首脑会议上,就两国发展战略再一次交锋.美国向中国施压,迫使人民币升值完全是意料中事.今次会议是美国自1993年以来,首次主持APEC峰会,当中最受瞩目的焦点,无疑是奥巴马宣布与八个APEC国家成员,就泛太平洋经济战略夥伴关系(TPP)达成了协议框架,意味美国"另起炉灶",落实返亚战略取得了具体有力的进展.

2009年7月,美国国务卿希拉莉参加东盟地区论坛系列会议,高调宣布美国"重返"亚洲.到去年9月,在美国对外关系委员会上,希拉莉再一次强调在经济战线上,须要扩大及加强与亚太经合组织成员的关系,并通过TPP深化美国的经济战略利益.

明显看到,除了实现经济利益外,还有透过TPP这个战略平台重夺亚洲主导者角色的地位,意图如今已毫不掩饰.TPP原本由新加坡、汶莱、纽西兰和智利等四国于2006年正式成立生效,旨在促进地区经济合作.奥巴马上台後,2009年宣布参与TPP,并鼓励马来西亚和越南等加入,积极"打造"这个由美国主导的"新炉灶".在APEC首脑会议前夕,奥巴马便赶及签署了延宕多时与韩国、巴拿马及哥伦比亚三国的自由贸易协议,然後再到檀香山,一鼓作气,公布与其他八个亚太经合成员国,达成TPP协议,预料明年初可完成法律文本.

照形势观察,美国将透过TPP、东南亚国家联盟友好合作条约、东亚峰会及太平洋岛国论坛等组织,强势介入亚太区事务,区内国家尤其东盟若干成员国亦顺水推舟,借美国力量,来制衡中国在区内的"大国霸权"威胁. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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