日本经济走出衰退 但前景黯淡

* 第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,符合预估

* 民间消费强于预期

* 分析师预计未来经济可能放缓,公共支出为经济增长的驱动力

路透东京11月14日电---日本第三季经济一如预期地从3月强震所导致的衰退中反弹,因出口和消费强健.不过日圆维持强势,加之全球经济增长疲乏,令该国前景蒙阴.

日本7-9月实质国内生产总值较前季增长1.5%,符合分析师的预估中值,此前三个季度为萎缩.

当季GDP环比年率为成长6.0%,分析师预估为成长6.1%.

日本决策者担心,受避险需求驱动的日圆升值,以及对欧洲控制债务危机能力的质疑,可能阻碍出口增长并损及经济,之後才会获得重建支出的支撑.

部分分析师预计,日本经济可能将于今年最後一季再度萎缩,因泰国洪灾及新兴经济体增长放缓构成拖累.

"第四季增速可能放缓,部分归因于泰国的洪灾,"瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示.

"再往前看,随着重建工作加快,公共项目支出或将开始上升,从而有助于GDP.但由于欧洲债务危机,外部需求不太可能为日本经济增长作出很大贡献."

浏览日本第三季GDP图表,请点选(link.reuters.com/juh94s).

净出口对GDP增长贡献0.4个百分点,为五个季度首次为增长作出贡献,得益于企业快速修复3月震後受损的供应链以及工厂.

占日本经济约六成的民间消费成长1.0%,增幅高于预期;企业资本支出则增加1.1%,符合预期.

日本经济因3月天灾而落入衰退,而其复苏前景益发受到威胁,尽管日本当局试图阻升日圆.避险需求和对欧洲抑制债务危机能力的怀疑已推升日圆.

日本当局创纪录地抛售总额约7.7兆(万亿)日圆(1,000亿美元)的日圆,日本央行上个月宽松货币政策,但这些举措的作用都只是昙花一现.

上周公布的数据显示,企业对前景感到悲观,不过为震後重建融资的12.1兆日圆(1,570亿美元)的追加预算尚未执行,市场预期重建相关需求将会带来提振效果.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/戴素萍;审校 张明钧/隋芬

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