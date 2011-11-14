普京：必须欧洲央行直接干预 才能解决欧元区危机

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透俄罗斯11月11日电---俄罗斯总理普京周五称，欧洲金融稳定基金（EFSF）和国际货币基金组织（IMF）恐怕没有足够资源，帮助欧元区渡过危机。他称，意大利崩溃将是一场灾难，必须避免。
他在会见俄罗斯专家时说：“绝对不能任由意大利崩溃，这将是一场灾难。”他称俄罗斯对欧元区现状非常担忧，与欧盟贸易占俄罗斯对外贸易的一半。
他说：“我们的专家认为，欧洲央行若不直接干预，就解决不了问题。单是EFSF，哪怕再加上IMF，都没有必要的资源。我相信，要克服危机，需要1.5万亿欧元。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。